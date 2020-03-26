網民熱話：隔離人士通街走　茶餐廳非常手段趕客

香港連日發現接受強制檢疫人士無視播毒危機，外出飲食，亦累及食肆停業消毒。近日有茶餐廳就採取非常手段，在門口張貼告示，表明發現戴有手帶人士入內，不排除會以武力驅趕。

貼出告示是位於港鐵炮台山站附近一間茶餐廳，網民Tom Cheung將照片上載於Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，更貼文形容茶餐廳此舉「很型」。告示上標明：「佩戴隔離手帶不得入內，一經發現，不排除武力驅趕」，旁邊一張則是較早前貼上的告示，「本店只招待香港居民」。該店負責人戴先生表示，告示是前日(24日)張貼，主要針對近日接連有強制檢疫人違規外出食飯，為保護客人才「出此下策」。他表示，暫時仍未發現有戴手帶人士光顧該店，若一旦出現，他們會先作警告，並不會隨便使用武力，希望告示有阻嚇作用。

雖然手段非一般，但茶餐廳此舉卻獲網民力撐，「支持武力驅趕！」「攞個鑊鏟岀嚟剷到班x街岀街！」有人認為趕客措施合理，「做少一個客，間舖唔使消毒停業，條數點都抵！」不過亦有網民擔心一旦有檢疫人士入內，「驅趕都太遲，可能要暫時停業」。

網民有話說

Grico San：自己地方就係有話事權 ！

Tai Yin Wong：入門先睇手腕等於落club幫你蓋印仔

Grace Lau：型，有事唔好害人，關店清潔有排搞，搵食艱難

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