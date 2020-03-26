衞生署今起在亞博館設臨時採集中心收集深喉唾液

衞生署由今日起在亞博館設臨時採集中心，收集深喉唾液。

衞生署今日(26日）在亞洲國際博覽館設立臨時樣本採集中心，加快為海外抵港人士收集樣本以進行2019冠狀病毒檢測，並便利部分難於安排家人或朋友送交樣本的人士。

衞生署衞生防護中心昨日(25日)凌晨進一步擴展「加強化驗室監測計劃」，為英國及歐洲其他國家抵港沒有出現病徵的人士提供免費2019冠狀病毒檢測服務。計劃擴展後工作運作暢順，故中心已於昨日下午將計劃涵蓋範圍擴展至由美國抵港沒有出現病徵的人士。

衞生署臨時樣本採集中心的運作時間為每日上午7時30分至晚上11時。抵港人士會在香港國際機場獲提供樣本瓶。他們今日起可選擇從香港國際機場即時乘坐接駁專車到臨時樣本採集中心，並依照指示收集深喉唾液樣本，完成後即場交回予衞生署當值人員。其後須盡快自行返回居所進行強制檢疫。否則，有關人士必須自行於居所收集深喉唾液樣本，然後透過家人或朋友將樣本於收集當日早上交回其中一個收集診所。

衞生署轄下13間指定胸肺科及皮膚科診所於星期一至日上午9時至上午11時收集樣本，有關人士亦可於星期一至五上午8時30分至上午9時30分（公眾假期除外）到部分醫院管理局轄下的普通科門診診所提交樣本。

若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快通知有關人士，並安排其入住公立醫院接受治療。一般而言，若於交回樣本後的3個工作天內未有接獲通知，即表示其樣本對檢測呈陰性反應，有關人士須繼續接受強制檢疫至檢疫期結束。

衞生署發言人促請選擇自行於居所收集深喉唾液樣本的抵港人士務必盡快收集並安排交回其樣本，以便衞生防護中心的公共衞生化驗服務處能盡快進行病毒檢測服務，及早識別無病徵的患者以減低社區傳播的風險。