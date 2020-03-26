政府擬禁酒斷病毒傳播　許樹昌：限制聚集人數效果更好

新冠肺炎確診個案隨海外人士返港而急增，政府擬推出「禁酒令」減少市民聚會。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今(26日)在電台節目表示，未有參與討論禁止所有持酒牌處所賣酒的決定，但他認為有關措施屬次一級的防疫手段，認為最重要應減少食肆的群眾聚集，包括要求食肆不做夜市堂食生意。

許強調，酒吧屬最高危場所，但禁酒令未必有效阻截人群，「市民一樣可以到酒吧食嘢」，他建議政府限制人群在娛樂場所聚集人數，如最多4人，而酒吧內所有座位須變成單向，「大家唔會面對面坐，減少傳播風險。」他認為未來可以進一步限制人群聚集時間。

另外，港府今日會再派兩班包機到湖北接載滯留港人回港，許稱今批回港人士來自湖北省武漢以外的外圍城市，這些城市疫情受控已有一段時間，相對風險不太高，故同意返港人士只須接受家居隔離，而不用進入檢疫中心，惟擔心他們無病徵但帶病，認為應安排他們進行深喉唾液樣本檢測。他又指，內地確診個案雖然減少，但仍有隱憂會否出現第二波爆發，建議隨機抽查內地入境的港人作病毒測試。