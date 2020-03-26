深圳多2宗新冠肺炎輸入病例　1人經香港過境

廣東省衞健委周四（26日）公布，截止周三（25日）全省新增境外輸入確診病例11宗，其中廣州報告9宗個案，7宗為英國輸入，埃塞俄比亞及西非國家多哥各輸入1宗；深圳新增的2宗個案分別從美國及法國輸入。全省累計境外輸入病例92宗，境外關聯病例1宗。

深圳新增2宗境外輸入確診個案，其中22歲男留學生周日（22日）從美國紐約乘坐中國南方航空CZ300航班飛往廣州，周一（23日）經廣州白雲機場口岸入境時體溫正常，隨後乘專車隔離觀察，翌日經新冠病毒核酸檢測確診，目前留院隔離治療；37名與他有密切接觸的人士正集中隔離。

另一名法國籍34歲男患者，本月1日從法國巴黎乘坐法國航空AF188航班飛往香港，翌日經深圳灣口岸過關時體溫正常，健康申報無異常。他本月11日出現輕微不適，6日後結束14天隔離期，至23日自行到醫院就診，肺部CT顯示雙肺有陰影，翌日經病毒核酸檢測確診。他目前在醫院隔離治療，在內地與其有密切接觸的30人正集中隔離。

目前在廣東省留院的100名新冠肺炎確診患者，其中輕型症狀19人，普通型症狀74人，危重型症狀7人，其中境外輸入病例佔86宗。全省累計報告境內確診病例1352宗，已出院1330人，治愈出院率近98%。