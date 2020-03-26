港鐵票價調整幅度今揭盅　議員學者促減價1至3成

政府統計處今午(26日)公布去年12月運輸業名義工資指數，港鐵屆時可根據相關指數啟動「可加可減機制」調價票價。雖然港鐵上月已公布，今年底前車費不會有所調整，但多名議員認為，在新冠肺炎疫情重挫香港經濟下，港鐵應下調票價1至3成，與市民共度時艱。

根據港鐵票價調整機制，可計算出港鐵今年的票價加幅。不過，由於去年第四季香港家庭每月收入中位數按年下跌2.48%，根據封頂機制，港鐵今年需要凍結票價。議員葛珮帆認為，按照現有數字，估計在去年經濟陷入衰退的情況下，預期票價調整結果將呈負數，但對於港鐵未有宣布減價感到失望，認為政府作為港鐵大股東，應敦促港鐵肩負社會責任減價1成。

另一名議員梁美芬亦促請港鐵盡快調低票價2至3成，為期9個月，以減輕市民的交通費負擔，她批評港鐵票價調整機制長期「有加冇減」，服務質素水平日益下降，相信若港鐵帶頭減價，能挽回信譽，更可發揮「帶頭」作用，推動其他公共交通運輸工具的企業倣效港鐵，同樣作出減免票價措施，幫助香港市民克服難關，戰勝疫情。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，港鐵可加可減機制數據的計算是按年變動，計算結果滯後，未反映今年1至3月疫情下對經濟的嚴重打擊，預料今年經濟下滑情況更嚴峻，認為港鐵應在「非常時期採取非常手段」大幅度減價，以紓緩經濟下滑給市民帶來的壓力。