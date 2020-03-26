法庭停擺法律界手停口停　鄭若驊懶理無對策援助

新冠肺炎確診個案持續增加，原定本周恢復正常運作的法院又再度暫停辦公，令法律界的工作陷入停頓近兩個月。業界曾致電律政司司長鄭若驊反映收入銳減，現金流短缺，促請律政司支援法律界渡過難關。惟鄭若驊依舊化身「避政司」，未有提出實際對策。有學者批評，鄭若驊漠視同業處於水深火熱當中，懶懶閒得過且過，建議可以視像模式開庭，處理堆積的案件。

因應新冠疫情對法律界造成的執業影響，香港中律協創會會長陳曼琪表示，昨日（25日）與鄭若驊進行一小時的電話會議，反應法律界目前執業困難。她指，法庭停擺令法律界的工作陷入停頓，待處理的案件堆積如山，業界將需更長時間才能全面恢復正常的法律服務，相信收入受影響持續至半年或以上。事務律師及大律師的收入均銳減，甚至有業界收入近乎零，但仍要持續支付高昂的執業成本，如租金、專業保險費用及職員工資等，部分業界已經或即將出現現金流問題。

該會促請政府將法律界納入「防疫抗疫基金」現金支援計劃，推出免息或低息的專業貸款等；又希望律政司盡快與當值律師服務及法律援助署溝通，協助有關事務律師及大律師就其已提供的法律服務，在案件處理期間獲發放中期律師費。至於法庭恢復運作時，則建議可運用添置設備，以互聯網及視像方式，加快處理法律工作。

不過，在聽取長達一小時的電話會議後，鄭若驊僅回應將研究有關可行性，盡力協助業界改善現時嚴峻的執業形勢，卻未有提出任何實際對策。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，法庭關閉令大律師「手停口停」，收入銳減，但同爲大律師出身的鄭若驊卻沒有同理心，漠視大律師的堪憂境況，自己就得過且過避政，簡直離譜！他建議，律政司可大膽研究將不太複雜的案件以視像進行，希望能加快法庭案件的處理進度。