批湖北返港家居檢疫鬆懈　何栢良促改住酒店兼護衞把守

港府繼月初派出4班包機接載滯留湖北的港人回港，昨今兩天(25、26日)再展開第二輪撤離行動，但今批返港人士只需家居檢疫14天，而毋須入住檢疫中心及戴監察手帶。港大感染及傳染病中心總監何栢良今在電台節目中示，預料會有家居檢疫人士不守規矩，建議政府安排他們到酒店隔離。

何指出，目前湖北返港人士的檢疫安排不理想，預料會有小部分人不守規矩。他重申，自2月份港府規定內地抵港人士需要家居檢疫以來，認為最好的檢疫隔離地點是酒店，並由護衞把守防止有檢疫人士離開，又強調入住人士即使獨處一室都要戴口罩，以免與他人通電話時噴出大量飛沬。

他又指，根據衞生防護中心數據，過去兩星期整個湖北省有28宗新增確診個案，其中27宗都出現在武漢，但外界未能掌握沒有病徵的確診數字，這類個案未有實時在網絡平台公布，以致令人不安心。何相信武漢以外的城市仍有主動做大量檢測，呼籲港府與內地加強聯防聯控，有助增強市民信心，並強調政府亦必須講真話。