假難民令港財政百上加斤　破壞香港治安乞人憎

新冠肺炎肆虐，令全球經濟下陷谷底，有時事評論員擔心，假難民見香港福利太好，世界各地又無利可圖，勢再湧港，增加香港福利開支，勢令本港財政壓力「百上加斤」，單就過去6年，已枉花60億港元公帑，形容「假難民問題衰過病毒。」

香港假難民利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，破壞香港治安，又濫用政府提供的福利，由2014年至15年度的5.4億港元，激增至2019至20年度的12.6億港元，短短6年已枉花近60億港元；加上保安局預料新一年度的出入境管制撥款，較去年度的修訂預算增加6710萬港元，增幅約27%，當中增幅包括為免遣返聲請人士提供公費法律支援及其他運作開支。

保安局在開支預算中，料2020/21年度的出入境管制撥款達3.11億港元，當中開支有所增長，涉及為免遣返聲請人提供公費法律支援。局方又指，在2020/21年度預料由當值律師服務運作的「法律支援免遣返聲請計劃」預算開支約為9227萬港元，較上一年度的6754萬港元，多出2473萬港元，上升約36%。

除了公費支援等開支外，處理假難民上訴案件亦有所增加。根據司法機構資料顯示，涉及終審法院的上訴許可去年有493宗；當中與免遣返聲請個案有關的上訴許可申請數目，增加323宗，由前年的65宗上升至388宗，佔去年上訴許可申請總數的79%。

另外，去年高等法院上訴法庭處理約600宗民事上訴案，涉及免遣返聲請的上訴案件就已經有351宗，佔總數近60%。

時事評論員陳雲生指出，本港公帑理應用於港人，近年財政負擔增加，加上疫情肆虐，令資源已經捉襟見肘。他指港府除了盡快辨識申請者難民身份外，並須要立即劃線，限制再有假難民來港掠奪資源，「你政府繼續容許佢哋(假難民)入嚟，又提供咁多福利支援，根本就係變相鼓勵佢哋，叫人快啲過嚟香港。」