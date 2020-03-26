3月內至少15名區議員被捕　皆與示威活動有關

修例風波及新冠肺炎疫情引發本地連月來多場示威活動。今屆區議會上任逾3個月，至少有15名民主派區議員被捕，當中包括3名區議會主席及1名副主席，他們分別是來自民主黨的中西區區議會主席鄭麗琼、同屬民主黨的元朗區議會主席黃偉賢、屬於新民主同盟的西貢區議會主席鍾錦麟，和來自公民黨的深水埗區議會副主席伍月蘭，全部與修例風波、或反對政府徵用區內設施作指定診所或檢疫中心引發的示威活動有關。

鄭麗琼今日(26日)凌晨因涉嫌干犯煽動意圖罪被警員上門拘捕，疑與早前在社交平台，轉貼一個遭起底警員的個人資料的貼子有關；鄭的黨友黃偉賢則於本月21日在「7.21元朗襲擊事件」8個月的示威活動中，在元朗涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕。

鍾錦麟和4位西貢區議員於2月8日晚上，偕同過百名市民在將軍澳尚德邨停車場，悼念去年11月被指曾參與示威活動，於尚德邨停車場高處墮下斃命的科技大學學生周梓樂、以及同年9月被發現浮屍魔鬼山對出海面的15歲女生陳彥霖，鍾因涉嫌非法集結被捕。同月1日晚上，大批示威者在美孚新邨附近堵路，抗議饒宗頤文化館旅館「翠雅山房」被政府徵用作檢疫中心，其間伍月蘭因涉嫌非法集結被捕。

其餘被捕的區議員還有工黨屯門區議員林健翔；大埔區議員連桷璋、文念志、姚鈞豪；西貢區議員蔡明禧、馮君安、陳緯烈、王卓雅；元朗區議員伍健偉及深水埗區議員冼錦豪，11人分別涉及非法集結、阻礙警員執行職務、串謀阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等罪。

過去3個月曾被捕的泛民主派區議員和涉及罪名一覽表：

日期/區議員/所涉罪名

3月26日/民主黨中西區區議會主席鄭麗琼/煽動意圖罪

3月21日/民主黨元朗區議會主席黃偉賢/阻礙警務人員執行職務

3月21日/工黨屯門區議員林健翔/在公眾地方行為不檢

3月11日/大埔區議員連桷璋、姚鈞豪/串謀阻礙警務人員執行職務

3月8日/大埔區議員連桷璋、文念志、姚鈞豪/非法集結

2月29日/葵青區議員郭子健/非法集結

2月8日/新民主同盟西貢區議會主席鍾錦麟；西貢區議員蔡明禧、馮君安、陳緯烈和王卓雅/非法集結

2月1日/公民黨深水埗區議會副主席伍月蘭/非法集結

1月21日/元朗區議員伍健偉/阻礙警員執行職務

1月1日/深水埗區議員冼錦豪/非法集結