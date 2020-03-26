過渡房屋避疫情改排水系統　政府建議關愛基金增撥款　

扶貧委員會早前通過撥款資助南昌街組合社會房屋計劃及樂善堂小學校舍改建計劃，作為過渡性房屋試驗計劃，消息指，因應新冠肺炎疫情嚴峻，港府為增加衞生程度及降低病毒傳播機會，建議分別增撥津貼額195萬港元及241萬港元，為上述計劃更改排水及供水系統等圖則。扶貧委員會轄下關愛基金專責小組明日(27日)開會討論有關建議。

扶委會早前分別撥款3574 萬及1304萬港元，以推行該2項過渡性社會房屋試驗計劃，預料可在今年5至6月完工，合共惠及約330人。消息指，項目參考類似已落成的住宅樓宇個案訂立造價估算，不包括消防花灑頭及煙霧偵測器系統，直至最後審批階段才能確定必須提供該等消防系統，故原有項目預算不足以支付增加工程的額外開支。

據了解，政府因應疫情，建議把南昌街組合社會房屋計劃住宅單位的廚房鋅盆排水管連接到地台去水的U形排水管道，防止排水管道隔氣的水封變乾。至於樂善堂小學校舍則屬較陳舊的建築物，政府在圖則審批階段才獲悉要加入原先無法估計的特定要求，包括加高2樓地台、於供水系統加設水缸和水泵、於每個獨立電錶加裝相關電器保護裝置、因找不到批准圖則而需要拆除還原的工程等。