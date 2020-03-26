調查指新年後失業人數增4倍　籲政府發失業津貼

新冠肺炎疫情重挫本港經濟，並掀起裁員潮。有調查發現，農曆新年後受訪者失業人數急升4倍，近3成受訪工友指僱主暗示會裁員。負責調查的社企呼籲政府向受疫情影響的失業及就業不足人士，發放每月5,800港元的短期失業津貼，協助基層渡過難關。

樂施會聯同循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心、關注綜援低收入聯盟、民社服務中心，於本月16至22日期間以電話訪問了364位於居住於劏房，或月入低於家庭入息中位數7成的基層住戶戶主，了解基層在疫情下的最新就業狀況。

調查發現，受訪者失業人數由農曆新年前32人，大升至農曆新年後至今的161人，急升近4倍；同時，兼職及散工的的職位也大幅流失，農曆新年後從事兼職及散工的工友分別減少了38.6%及47%。至於失業原因，多達3成受訪者表示因為僱主或介紹人沒有提供工作機會，其次為公司裁員(21.7%)，再者是公司倒閉(13%)。

即使保得住工作的工友也人心惶惶，已有26.2%工友指公司即將裁員，近3成人指僱主暗示會有裁員，13.8%工友更被要求自行辭職。超過7成受訪者對自己能保住或再找到工作表示無信心或很無信心，近8成人希望政府設立短期失業援助金。

樂施會建議，政府應向失業及就業不足人士發放每月5,800港元的短期失業津貼，發放期不應少於6個月；並可參考英美日韓的經驗，研究設立失業保險；帶頭開創職位，改善培訓；並應將新冠肺炎列入香港僱傭補償條例職業病範圍內，若僱員不幸受感染，停工時也會有一定賠償及保障。