鄭若驊民望續墊司底　13局長表現全不合格

香港研究協會今日(26日)發表新一份有關政府司局長滿意度的民調，結果顯示市民對特首和三位司長仍處於不滿意水平，其中被嘲是「避政司司長」的律政司司長鄭若驊的滿意度繼續「墊司底」，以5分為非常滿意、1分為非常不滿意來計算，鄭只得1.53分，在司局長之中排行包尾。

調查於本月16至23日進行，共訪問1523名市民。結果顯示市民對所有司局長均是不滿意水平，其中特首林鄭月娥和三名司局長的滿意度均不足2分，林鄭只得1.75分，較1月份時下跌0.04分。

至於對13名局長的滿意度方面，當中12名局長的得分均不足2分，只有環境局局長黃錦星僅得2分，全部屬於不滿意水平。調查亦包括市民對港府各項施政表現的滿意度，9項施政得分均屬不滿意水平，滿意度最低的是「促進社會和諧」，只有1.7分；緊接是「紓緩房屋問題」，只有1.73分；而滿意度最高是「維護國家與香港利益」，有2.11分。

香港研究協會表示，調查結果顯示絕大部分問責團隊和政府施政表現評分，仍低於2分的不滿意水平，認為問責團隊應深切檢討。對於現時新冠肺炎疫情進入第二輪爆發階段，協會促請政府緊貼疫情發展，以迅速、有效的措施帶領社會各界齊心抗疫，並虛心聆聽不同行業對經濟援助措施的意見。