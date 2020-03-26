網民熱話：私家車側鏡晾口罩　邊行邊播毒？

人人一罩在身，不過有人處理使用過口罩的手法，卻非常嚇人。繼早前有人將口罩放在食肆沖茶的水龍頭及筷子筒後，近日有司機在行車期間，竟將口罩掛在車外側鏡「吹風」，被網民形容是「流動播毒車」。

有關照片在多個Facebook群組廣傳，照片中一架私家車停在交通燈位前等候轉燈，不過最搶眼莫過於其右邊側鏡掛上一個明顯使用過的口罩，任由在車外吊吊揈。不過車內司機似乎對這情況不以為然，繼續專注駕駛。

不過照片就激起網民怒火，直斥「馬路人渣，自私的人！」擔心惹來播毒危機，不過亦有人稱，若司機重用該口罩「自殺多過自私」、「冇所謂，佢自己吸番」。有網民則估可能是司機上車前暫放該處，結果忘記取走，但隨即有人反駁：「個口罩就喺司機側邊，點會見唔到？除非佢全程揸車唔使望倒後鏡呀！」

網民有話說

William Chan：咁擺咪仲污糟

Sunny Lo：停車時咳兩嘢落去

William Leung：可能係其他x街自私嘅人掛上去，唔係司機做嘅

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