港公司深圳設廠生產口罩　冀每日供應200萬個

近月新冠肺炎肆虐，港人四出搜尋口罩，近日有本地公司在深圳斥資2000多萬港元設生產線，目標每日向香港市場供應200萬個口罩。該公司已與香港一間大型化妝品店合作，最快可於下周公開發售，定價每50個200港元以內，首批口罩已通過BFE(細菌過濾效率)及PFE(微粒子過濾效率)超過99%的過濾測試。另外，他們亦計劃以「一元一口罩」為所有在公營醫院工作的人提供口罩。

「愛的家」創辦人鍾銘思表示，口罩會在4月內於網上發售，市民無需於在店外排隊等候，而他們亦正在研究開發BFE及PFE超過95%的口罩，會以較低價格出售。談及當初設廠的原因，鍾表示新年期間港人四出搶購口罩，市面上亦出現大量「炒價」口罩，令她決定籌組生產口罩，「希望香港人可以有口罩用」。她表示，籌備期間亦有想過在香港設廠，但考慮到原材料皆來自內地，把廠房設在內地，可加快運輸的速度。

其父親香港旅遊促進會創會會長、港澳直通巴士協會副主席鍾偉棠指出，現時廠房已有12條生產線，每日已可生產逾100萬個口罩，每日有100多名員工24小時工作，期望生產線可在4月中增至逾20條線，屆時產量將再大幅提升。談及原料的採購問題，他表示現時口罩中間的過濾層「熔噴不織布」早已升價數十倍，初時供應極不穩定，但現已從國內有信譽的公司取得穩定來源。