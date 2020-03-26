議員指幫忙轉發訊息　已觸犯「作出具煽動意圖作為罪」

中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼疑在網上發布警員和其家人的個人資料，涉嫌觸犯香港法例第200章第9和第10條的「作出具煽動意圖作為」罪行，被警方拘捕。法律界人士指，有關條例自1971年訂立以，來至今未曾使用過，但指該法例涵蓋有人分享或發布違例訊息的情況。

身兼大律師的議員梁美芬表示，過去40多年未曾見過有關條例的檢控案例，原因為過去未曾出現相關案例。梁解釋，《刑事罪行條例》第9、10條都能涵蓋即使在網上分享違法或誹謗訊息，都涉及相關法律責任，「你幫忙轉發煽動性訊息，公布就有責任，就係畀第三方見到和收到，就構成誹謗，故煽動都一樣，只要你個訊息係發布畀第三個人，就已經係中。」她又說，若無法找到訊息原作者，轉發者亦有相關法律責任。

至於若轉發訊息及後删除，梁強調，刑事犯法並非删除就無事，「好似偷竊，即使你放番落去，還返偷咗嘅嘢，你都係犯法。」梁續指，有人發布有關煽動仇恨的言論，理應用今次條例檢控，而不應只關注該條例是否多年未經啟動過，「縱容有關言論，等於懲罰大眾社會」。

大律師陸偉雄指出，自己執業數十年以來，從未聽過曾引用有關條例作檢控，過去亦未見有案例提及，但相信警方是諮詢律政司才會引用該項罪名。