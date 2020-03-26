關愛基金傾延續推行綜援超租津貼6個月

為紓緩租住私樓綜援住戶的租金壓力，政府2017年起為合資格住戶按年提供一次性津貼，並於去年提出改善措施，以免上述安排誘使他們租住較昂貴單位。消息指，由於立法會財務委員會本月中仍未批准有關撥款，政府建議按現行模式進一步延續項目多6個月至本年10月底，以預留足夠時間觀察項目影響。扶貧委員會轄下關愛基金專責小組將於明日(27日)開會討論有關建議。

消息指，社會福利署從統計數字及執行經驗中，發現項目或會誘使部分綜援住戶選擇租住較昂貴的單位，導致租金津貼最高金額的覆蓋率、即租金津貼最高金額能全數支付租金的比例降低。為鼓勵健全受助人就業及確保計劃發揮安全網效用，當局去年提出改善措施，當中包括在撇除最高及最低10%租金水平後，根據當時租住私樓綜援住戶的租金平均值，單次提高租金津貼最高金額，並於去年11月延續推行項目6個月至今年4月底，以監察項目的影響。

據了解，政府已向財委會提交有關措施的撥款建議，惟截至本月中仍未獲批，故建議按現行模式進一步延續推行項目多6個月，以決定項目未來路向。當局估算，延續項目將涉及3472萬港元，受惠住戶預料約有1.6萬人。