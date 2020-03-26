60%受訪者贊成派$10000　議員轟反對派欲攬炒癱瘓政府

65%受訪者預計未來5年香港會持續有高失業率及經濟不景。

香港受到中美貿易戰及修例風波的雙重打擊，加上現時疫情陰霾，導致市民的消費意欲大跌。有政黨今(26日)公布「消費者信心指數」調查報告，結果顯示3項指數均創歷史新低。另有逾70%受訪者表示會領取政府發放的1萬港元；約10%受訪者表示不會領取；另有約12.8%的市民表示不肯定。

民建聯公布消費者信心指數報告，內容分別為回看過去1年及現在的「目前狀況指數」；展望未來的「消費者預期指數」；綜觀過去、現在及未來的「綜合消費者情緒指數」，3項指數均以100為中性。結果顯示，三項指數分別為54.5、51.6及52.8，均創有紀錄以來的新低。

數據顯示，約70%受訪者預料未來1年香港的經濟會更差，更有65%的受訪者估計在未來5年，香港會持續有高失業率及經濟不景。

至於政府派發的1萬港元，約60%受訪者贊成派錢；約20%不贊成；其餘為無意見。另外，有77.7%的受訪者表示會申請、9.5%的受訪者表示不會申請、12.8%的受訪者則未有定論。

議員周浩鼎指，香港先後經過中美貿易戰、社會動盪及新冠肺炎疫情打擊，導致消費者信心大幅下滑。他批評反對派議員仍然抱有「攬炒」心態，以各種不合作運動意圖癱瘓政府運作，更有議員揚言會反對政府發放1萬港元，導致市民對經濟前景更加憂慮。周又促請政府延長中小企百分百融資擔保計劃的期限，讓中小企有足夠時間追回盈利。

議員梁志祥指市民生活受到影響，希望反對派放下分歧，共同努力救港。梁建議政府成立「逆境失業援助金」，支援失業或開工不足的人士，又希望政府盡快推出第2輪防疫基金，擴闊支援對象。