中飛業務收入因疫銳減90%　裁減管理層在內200名員工

中國飛機服務有限公司裁減涵蓋全職及兼職、前線後勤及管理層的200人。

由數間航空公司、包括中華航空公司及美國聯合航空公司等合資成立的中國飛機服務有限公司，今日(26日)向員工發出內部信件，指新冠肺炎疫情帶來的打擊比預期大，公司業務及收入在短短1個月銳減90%，在沒有選擇下只能裁減200名員工，涵蓋全職及兼職、前線後勤及管理層員工。

中飛行政總裁Andreas Meisel向員工發信，指公司於2月開始已實施多項節流政策，包括無薪假及取消超時工作津貼等，惟現實情況遠差於預期，公司財困危機更進一步。為令公司得以持續，經管理層多方商討及掙扎，最後在別無選擇下決定裁員約200人，受影響員工將在本月底收到部門經理通知，賠償方案會依據香港僱傭條例計算。東網已致電中飛公司查詢事件，正等候回覆。

根據中飛公司網頁，中飛在香港國際機場提供飛機航線及基地維修、機艙清潔、機坪支援設備和航材及庫存等服務，聘用超過1000名員工。