失業率達3.7%創9年新高　六成打工仔無信心搵到新工

香港最新失業率達3.7%，創9年新高。工聯會早前設立「緊急失業慰問金」，並於申請首天名額超額爆滿，反映香港失業情況極其嚴重。該政黨同時向申領慰問金人士進行有關就業情況的問卷調查，發現近35%受訪者已失業或停工逾2個月；亦有60%受訪者對於未來3個月內找到新工作無信心，甚至是非常悲觀。

該調查共採納了676份有效樣本，以了解連串社會事件對香港就業和經濟狀況的影響。工聯會新界東辦事處總幹事兼勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪指，調查顯示近35%受訪者已處於失業或被迫停工逾2個月的狀況，當中建造業和飲食業最受影響。另外，亦有60%受訪者沒有信心在未來3個月內找到新工作。鄧促請政府必須正視失業問題，如設立失業救濟金等，短期快捷的援助予失業人士申請。

公民力量主席潘國山則認為，政府應帶頭開設更多職位予失業人士申請，如倣效2003年沙士爆發，開設臨時短期工作崗位予失業人士的做法，以增加工作機會。又希望政府開放予失業人士報讀的「特別·愛增值」計劃可進一步優化，讓失業人士能在完成課程後，對接工作機構以即時重投職場。

至於受訪者認為現時經濟衰退和就業困難的主因，依次是持續社會暴力事件和新冠肺炎疫情爆發，分別佔近80%和逾60%。在社福機構宿舍從事煮飯和清潔工作的Emily自今年初起停薪留職，她哭訴：「我真係好憎啲暴徒，求吓你哋收手喇，我哋打工仔真係手停口停」，又指她奶奶因持續的社會事件影響心情，更導致心臟病發離世。Emily希望疫情退卻後，大家可以好好珍惜香港。

至於已從事20年酒樓賣點心工作的萍姐，自去年6月失業至今，她指「發夢都估唔到飲食業情況會咁差」，目前只希望不要再有暴動出現。