城大專上生八成升學　在職月薪逾16,000

香港伍倫貢學院／香港城市大學專上學院今（26日）公布2019年畢業生情況，該校訪問了1948名去年畢業的學生，當中81%受訪者選擇升學，有近半人升讀政府資助學士課程。而選擇全職就業的學生當中，他們的每月平均工資達16,764港元，比上一屆的畢業生高出近千港元。該校副校長(策劃)蔡耀權預計，受新冠肺炎疫情影響，學生求職的情況會更見困難。

該校在去年11月至1月向畢業生進行調查，結果顯示，選擇升學的人當中，有48%升讀政府資助學士課程，亦有38%人升讀自資學士課程。升讀政府資助課程的人當中，最多人(46%)升讀城大，亦有10%升讀理工大學，而升讀中文大學、科技大學及香港大學的共有21%。

就業方面，有65%副學士畢業生可於一個月內找到工作，平均月薪約是16,764港元，相比去年上升了926港元。其中就讀社會科學的畢業生，其平均月薪較高為18,753港元。

蔡耀權指，由於受疫情影響，估計今年畢業生的就業情況會較以往困難，特別是從事零售、批發、貿易及市場營銷等方面的工作，亦有不少學生反映，在尋找實習空缺時，特別是航空及酒店等行業空缺較為困難。蔡續指，由於實習並非畢業必要條件，學生可以遞交專題報告取代；待疫情消退，才讓學生安排實習。