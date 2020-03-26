政Whats噏：郭家麒促開會　蔣麗芸：政府書面回覆最快

郭家麒去信要求召開特別會議，蔣麗芸就話政府透過書面回應問題最快、最有效。

新冠肺炎疫情持續，本身係醫生嘅議員郭家麒今日(26日)去信立法會衞生事務委員會主席蔣麗芸(Ann)，要求盡快召開特別會議，討論喺機場工作嘅醫護人員裝備不足問題。Ann話為咗避免疫情擴散，唔想有太多人喺大樓內聚集，認為當局透過書面回覆跟進議員關注嘅議題會比較適合。

郭喺信中提到，衞生署一名醫生喺機場工作後染病，而佢僅獲發外科口罩、面罩同手套，並無穿防護衣或佩戴N95口罩，令人關注喺機場同亞洲國際博覽館工作嘅醫護人員，裝備係咪足夠同合適。

郭又認為，工業貿易署接受往來香港與內地嘅商人申請豁免出入境限制，有機會成為「播毒」途徑嘅漏洞，要求相關官員出席會議，接受議員質詢。

Ann接受查詢時話，如果開會傾嘅話會有幾百人喺大樓內聚集，變相拖延時間，最重要係為咗避免疫情擴散，所以佢收到信件後，已經同立會秘書處講，要求政府當局第一時間透過書面回應議員提出嘅問題，認為呢個係最快同最有效嘅方法。

另外，原定下個星期舉行嘅多個事務委員會會議亦都因為疫情關係，被迫延期或者取消，包括房屋事務委員會、食物安全及環境衞生事務委員會、資訊科技及廣播事務委員會同教育事務委員會。