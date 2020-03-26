關愛基金建議向新移民派$10000　外傭優才不合資格

財政司司長陳茂波早前在《財政預算案》宣布向全港18歲或以上香港永久性居民派發1萬港元，並邀請關愛基金向有經濟需要的來港定居人士提供一次過津貼，關愛基金現建議向本月31日已來港定居但未住滿7年的低收入人士同樣派發1萬港元，預計動用21億3000萬港元，有203000人受惠，預計今年9月或以前推行，12月31日截止申請。

消息指，關愛基金秘書處認為，財爺建議向香港永久性居民發放1萬港元，為鼓勵及帶動本地消費及紓緩巿民經濟壓力，而關愛基金發揮補漏拾遺作用，兩者目的及性質不同，應兩者分開處理，故只向有經濟有困難的新移民派發1萬元，令資源集中支援最需要人士，而非一刀切為所有非永久居民提供津貼。因此，不會惠及資本投資者人境計劃、優秀人才入境計劃、外籍家庭傭工、補充勞工計劃、工作假期計劃、訪客及在囚等人士。

居港未滿7年的新來港人士必須通過以住戶為基礎的經濟審查，及提交相關證明，家庭入息限額建議參考非公屋、非綜援的低收入住戶一次過津貼項目的家庭入息限額，例如1人住戶，建議入息限額為14325港元，二人住戶為21750港元。

關愛基金專責小組會明天(27日)將開會討論建議。消息指，關愛基金建議委託一間本地銀行作為代理人推行計劃，銀行可抽查一成申請進行入息審查，銀行核實資格後會將款項存入申請人指定戶口。