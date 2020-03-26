港鐵出口術拒減價　死撐按機制可加價2.55%

港鐵今年可按機制加價2.55%！政府統計處公布去年第4季運輸業名義工資指數按年增加3.4%，連同去年12月通脹2.9%計算，推算港鐵今年6月1日起，加幅為2.55%。不過，由於去年第四季本港家庭每月收入中位數按年下跌2.48%，再次觸及封頂機制，港鐵需要凍結票價一年，但相關加幅將未來兩年度追加，只將「加價痛楚」延後。

港鐵去年的票價加幅為3.6%，但因2018年第4季家庭住戶入息中位數僅變動3.3%，觸及「封頂」機制，只加價3.3%，當中的0.3%加幅將會留待明年中追加。

港鐵指，因應近期新冠肺炎疫情對香港整體社會造成影響，將透過進一步延續現有的「程程3.3%車費扣減」優惠，以及實施一系列的優惠安排，令所有乘客所付的實質車費於2020年全年維持不變。「港鐵都會票」及「屯門-南昌全日通」的現行售價會維持至2021年1月1日。「全月通加強版」的現行售價繼續維持至2020年12月，新售價於2021年1月實施。

港鐵早前公布上年度業績，基本業務利潤下跌6.2%，至105.6億港元，根據利潤分享機制，港鐵需撥出2億港元回饋乘客。另外根據服務業現安排，港鐵需被罰款8650萬港元。連同利潤分享及事故罰款，港鐵今年需撥出2.865億港元提供車費折扣予乘客。而按照機制，港鐵每年須為乘客提供每程3%的八達通車費折扣，為期6個月。

現時的港鐵票價是根據票價調整方程式的計算結果而自動作調整。該方程式為每年12月通脹的一半，加上每年第4季運輸業名義工資指數按年變動的一半，再扣減生產力因素，便可得出計算調整加幅。此外，根據政府與港鐵於2017年完成的票價調整機制檢討結果，就該方程式的計算結果將再特別扣減0.6個百分點。