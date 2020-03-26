港新增43宗確診個案　29人曾外遊

港府交代新冠肺炎疫情最新進展，香港今日(26日)增加43宗確診新冠肺炎個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增的個案包括25女18男，年齡介乎18至78歲，當中有29個有外遊紀錄，10個是留學生，當中1人是澳洲經港回英國，但在港發燒送院。當中有2宗是外傭，1個是菲律賓新來港。第448宗個案是早前多人染疫的加拿大旅行團成員之一。

另再新增4個與酒吧相關個案，以及3宗與蘭桂坊Insomnia酒吧相關的個案，分別是30歲女子，30歲男子及47歲男子。令Insomnia酒吧群組累計增至16人。

此外，長沙灣昌隆工業大廈再多1名在該處上班的人染疫，是第429宗個案，該大廈至今累計有5人確診。張指該辦公室6人有5人染疫，大家上班沒有戴口罩。

食物及衞生局副局長徐德義表示，本周確診個案較上一周激增一倍，認為目前不能鬆懈，尤其外地個案急切上升，呼籲外地回港人士要盡量留家。他指截至昨日有35名回港人士違反檢疫令，全部已送去檢疫中心，衞生署會繼續與警方展開調查，並會考慮適時提出檢控。