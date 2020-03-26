新加坡政府推第2輪措施　斥逾2500億港元刺激經濟

新加坡副總理兼財長王瑞傑於國會表示，新冠肺炎可能至少會持續一年，對新加坡的經濟的打擊更廣、更深、更長，故宣布推出第2輪刺激經濟措施，規模480億坡元(約2580億港元)，以紓緩新冠肺炎疫情對當地經濟的衝擊。計及早前已公布的首輪財政預算規模64億坡元(約340億港元)，兩輪措施合共涉資約550億坡元(約3000億港元)，相等於新加坡國內生產總值(GDP)的11%。

新加坡第2輪刺激方案中，包括動用151億坡元(約803億港元)保障就業，當局將資助當地逾190萬本地打工仔的工資，餐飲業資助額達薪金50%，航空及旅遊的資助比率更達75%。

值得留意的是，當局將推2020年物業稅退稅計劃，合資格的商業物業可獲100%退稅，其他非住宅物業為30%。

另外，方案將通過包括租金回扣和工資補貼在內的計劃，向航空業提供3.5億新加坡元(約19億港元)的額外支持。

為刺激措施融資，新加坡政府會從過去累積的儲備提取170億坡元(約904億港元)，遠多過2009年金融海嘯後的40億坡元(約213億港元)。

今日(26日)較早前，新加坡政府公布，首季GDP以年率計按季收縮10.6%，差過市場估計的8.2%跌幅，當地政府估計全年將收縮1%至4%。

新加坡金管局(MAS)宣布將通過與美國聯儲局的貨幣互換協議，向新加坡的銀行提供達600億美元(約4650億港元)流動性。

議員柯創盛表示，全球面對疫情都推出不同紓緩措施，如果有好的措施，政府應該參考或倣效，讓全民受惠。他指，畢竟政府早前推出的無論是財政預算案1200億港元的大規模逆周期措施，抑或300億港元的防疫抗疫基金，始終都有遺漏，呼籲港府要盡快修補。