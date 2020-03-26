商業登記署連日現人龍　市民辦理手續需苦候3句鐘

本地新冠肺炎疫情近日愈演愈烈，政府恢復公務員的特別上班安排，多個部門日常運作受到影響。灣仔稅務大樓的商業登記署連日出現長長人龍，平均要排隊3小時才能完成手續，有經常到該署辦理商業登記的上班族指，署方並無人流管制措施，擔心人流聚集會增加疫症的傳播風險。

任職秘書的袁小姐指，公司秘書經常要到位於稅務大樓4樓的商業登記署，為公司辦理商業登記和改地址等手續。她指，近期商業登記署只開兩個櫃位令人流積聚，每日都人頭湧湧，人龍由4樓排到3樓，更要苦候3小時才能完成手續。

她又批評署方並無管制人流，亦無參考入境處以派籌代替排隊的安排，更無接納排隊人士意見，加開櫃枱及通道，僅叫市民寫信投訴。她擔心若人龍中有人染疫，自己亦會「中招」，反問「呢啲就係政府所謂嘅控制人流」？

袁小姐又指，往日處理手續後，即日就可以領取相關文件，但現時要一兩周後才批出，批評公務員彈性上班，令政府工作失去效率，亦連帶拖累公司的工作進度。

東網已就事件向財經事務及庫務局查詢。