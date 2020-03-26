大欖懲教所再起監獄風雲　 懲教署飛虎隊入內平亂

懲教署繼本月中進行一連串措施打擊大欖懲教所內集體非法活動後，今日(26日)再次在該院所採取行動打擊非法活動，並將22名涉事在囚人士即時轉解其他院所。

情報顯示，自本月中的署方連串行動後，部分心有不甘的在囚人士企圖計劃再次煽動大批在囚者參與集體活動對抗管方。據悉，懲教署署長胡英明大為震怒，隨即派員對目標人物進行監察。

今早7時30分，懲教署人員在派發早飯時，一名男性在囚人士在飯堂內公然擾亂秩序，懲教人員隨即採取紀律檢控。其後多名在囚人士進行集體投訴，向管方施壓，要求取消有關紀律檢控及停止打擊監獄內非法活動。情報亦顯示，該批在囚人士亦鼓吹其他在囚者加入，務求將事件擴大。

經評估及部署後，署方於下午2時調派增援部隊到大欖懲教所，包括被稱為「懲教飛虎隊」的懲教署區域應變隊、保安組人員、警衞犬隊及其他增援人員合共超過70人，突擊搜查目標人物，現時共有22名在囚人士疑參與上述活動，正被隔離調查。署方的行動目前仍在進行中，並會繼續密切監察有關情況。

為協助在囚人士在安全和有秩序的羈押環境下更生，懲教署致力打擊院所內任何形式的非法活動。大欖懲教所是一所低度設防監獄，羈押有多次入獄記錄的男性成年在囚人士。