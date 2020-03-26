靈實協會獲防疫物資捐贈　向有需要基層送暖

基督教靈實協會上月起在社會熱心人士協助下，向逾9000名有需要的長者、殘疾人士及清潔工人等派發應急口罩，或內含10個口罩、酒精搓手液及防疫資訊小冊子的抗疫包，以解其燃眉之急，涉及約11萬個口罩。

該會靈實長者地區服務資深社工卓明琳表示，自新冠肺炎疫情爆發起，不少會員均反映沒有足夠口罩在日常使用，中心起初僅向他們派發數個口罩作應急之用，其後類似個案卻不斷增加，部分更屬緊急情況，例如曾有會員致電中心哭喊口罩不足，無法長時間到醫院陪伴處於彌留的丈夫，中心遂開始構思向基層派發防疫物資的計劃。

該會基層健康服務主管胡仲菁指出，中心至今收到約30個團體捐贈物資，當中以西貢區議會所委託的項目最大型，涉及7萬個口罩。她表示，擔憂人群聚集或會增加感染風險，故中心透過地區團體鎖定有需要人士，並讓對方經預約後，分批到服務點領取抗疫包；有些更會視乎情況，而送上家門，以減低交叉感染風險。