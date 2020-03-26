稅局再有員工家傭確診　職員不滿仍要加班罔顧員工健康

稅務局早前爆出有員工的家屬確診新冠肺炎及有兩名員工與確診者有緊密接觸要檢受檢疫測試後，稅務大樓廿六樓再有一名職員的外傭，於本周三(25日)被確診感染新型肺炎，職員同日起沒有上班，須接受檢疫和新型肺炎病毒檢測，該樓層昨日(26日)有部分辦公室及公用範圍要進行清毒。有員工批評稅局已有多宗職員家人感染個案發生，管理層仍要求員工返工，甚至要周六日加班，是罔顧員工的健康。

政府因應新冠肺炎疫情，政府早於1月29日起多次宣布容許公務員在家工作，只提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務。不過，有稅局員工向本報投訴，上月整個月，文件處理中心的員工仍要每周上班3至5天，如放假就要扣大假，實與正常上班無異。

至上周特首再次宣布公務員可家工作，但有高層仍以市民寄來的郵件、傳真及電子郵件均為急件為由，須即日處理，要求所有員工如舊工作5天，並於六日加班，拒絕接納將員工分組輪流上班的建議。

他不滿近期稅務大樓有員工的家屬確診或與確診者有緊密接觸，但管理層仍視而不見，要員工上班，視發出稅單較員工的生命更重要。

稅務局表示，由本周一(23日)起，提供有限度的公共服務，另會安排部分職員返回辦公室，以便處理需要根據法例在法定時限內完成的工作及需要的後勤支援，以及維護稅務局的電腦系統及確保一切電子服務運作正常。稅務局在制訂所須人手時，已盡量減少返回辦公室工作的人數，並會適時作出檢討。