政Whats噏：消防處被批內部管理不善　梁偉雄接任處長一頭煙

消防處出現人士變動，政府今日（26日）宣布，現任消防處副處長梁偉雄4月18日接任處長，接替係同日開始退休前休假嘅李建日。喺舊年爆發嘅反修例示威，有唔少公務員參與非法活動被捕，消防處人員嘅被捕人數更係公務員入面最多，睇怕消防處入面都立立亂，管理出咗問題，梁偉雄上任後都會做到一頭煙喇！

唔單止參與未經批准嘅活動甚至暴動而被警方拘捕，紀律部隊又有成員係網上或者其他場合發表不當言論，惹起社會爭議，其中消防處就更加係劣迹斑斑。反修例示威以嚟，總共有41名公務員被捕，消防處有11名人員被捕，其中7個係消防員，4個係救護員。

有時事評論員早已批評過消防處管理不善，認為消防作為紀律部隊，更加要督促下屬保持政治中立，仲直言「真係監管得好差」添！又話若果因為不當言論而令紀律部隊之間心生芥蒂，難免對日常嘅救援工作有影響，紀律部隊要喺現場有默契、互相合作架嘛！

對於消防處處長嘅任命，公務員事務局局長羅智光就話，深信梁偉雄能夠帶領消防處面對未來嘅挑戰。喺李建日同梁偉雄在任期間，有部分消防員參與非法活動，兩人都要為管理不力負上責任，梁偉雄上任後唔慌唔面對挑戰喇！