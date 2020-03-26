受檢疫人士收通知提早放疫監　衞生署：不會發出改期短訊

衞生署的強制檢疫措施錯漏百出，難免令人質疑檢疫令成效。有在上周日(15日)從內地來港的檢疫人士，原定本周六(28日)才完成家居檢疫，惟有人在昨晚(25日)，即檢疫的第11天就收到一個短訊，指14天的強制檢疫會在當天午夜完結。衞生署回覆時指，不會發放短訊更改檢疫日期。

因應新冠肺炎疫情，政府在上月初實施內地入境人士強制檢疫措施，所有從內地入境的人士必須完成14天強制隔離。有10多名從內地來港，打算應考文憑試(DSE)的學生，分別在上周日至上周二(15至17日)經機場或深圳灣入境，他們當中最早將在本周六完成檢疫。其中一名學生於昨日下午5時39分收到一條短訊，內容指「你14天強制檢疫會在今天午夜完結，多謝合作，查詢請電21251133。祝身體健康，同心抗疫。」內容提及的電話，為衞生署其中一條熱線。

該短訊由一個「00852」為首的號碼發出，惟隨後的數字多於8位數，故無法追查是由何處或何人發出。有關短訊令人懷疑是否衞生署出錯，錯誤通知檢疫人士完成檢疫；一旦有人誤以為可提早完成檢疫，或是記錯檢疫日子，收到此類「提示短訊」，分分鐘變成違反檢疫令。

衞生署回覆時指，不會發放SMS短訊更改檢疫日期。如受檢疫人士就檢疫日期有任何查詢，可直接與該署聯絡。