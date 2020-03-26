呈弱陽性反應松鼠狗　最新測試證實曾染新冠肺炎

漁農自然護理署今天(26日)表示，早前對2019冠狀病毒病測試呈弱陽性反應的一隻松鼠狗，其最新血清測試結果呈陽性反應，證實該狗隻曾受有關病毒感染。相信漁護署所提及的松鼠狗，就是之前確診的女馬主周巧兒所飼養，並於3月16日離世的17歲松鼠狗。

署方早前為該松鼠狗採集的樣本進行病毒分離測試，結果為陰性，即沒有活病毒可以從樣本中恢復。樣本中的病毒基因物含量與測試結果的預期相符。而於3月3日從該狗隻採集的血液樣本，經香港大學的世界衞生組織參考實驗室進一步血清學測試後，最終結果為陽性。這代表在松鼠狗的血液中存有抗體，顯示該狗隻對新冠病毒產生免疫反應。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院及香港大學公共衞生學院的獸醫專家和科學家，均認同有關結果，進一步確定該狗隻曾感染新冠肺炎。

當局強調，狗隻感染有關病毒的情況並不常見。截至昨日(25日)，因與新冠肺炎確診者或確診者密切接觸者同住而接受隔離的17隻狗及8隻貓中，只有2隻狗隻對病毒呈陽性反應。以上結果顯示貓狗並不容易感染新冠肺炎，亦無證據顯示會傳播有關病毒。