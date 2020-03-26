政府修訂幼兒中心規劃標準　每2.5萬人設100個資助額

規劃署修訂《香港規劃標準與準則》有關幼兒中心的章節，加入以人口為基礎的資助幼兒中心規劃比率，每2.5萬人設100個資助服務名額，以配合「幼兒照顧服務的長遠發展研究」的其中1項主要建議；同時更新幼兒中心的樓面面積要求，一間設有100個名額的資助幼兒中心，所需的淨作業樓面面積為530平方米。

政府在2016年12月委託顧問，進行幼兒照顧服務的長遠發展研究，並在2018年完成。政府參考研究的總結報告後，提出一系列改善幼兒服務規劃及長遠發展的措施，並採納了當中的1項建議，就幼兒中心資助名額，制訂以人口為基礎的規劃比率，並將之納入《香港規劃標準與準則》。

以人口為基礎的資助幼兒中心規劃標準，為每2.5萬人設100個資助服務名額。規劃署表示，這項標準在應用時應靈活運用，並須顧及社會福利署在個別情況下的考慮因素，包括幼兒中心的分布、不同地區的土地供應、地區特色，以及人口增長和人口結構變化所帶來的服務需求。

而資助幼兒中心所需的樓面面積，則視乎服務名額多寡而有所不同，一般而言，一間設有100個名額的資助幼兒中心，所需的淨作業樓面面積為530平方米，但洗手間、間隔、育嬰室及通道不包括在內。

選址方面，幼兒中心應方便所服務的人口前往，並與周圍用途相配合，但應遠離用作發出過量噪音、煙霧或臭味的地方，宜靠近休憩用地或遊樂場。