40港人滯留摩洛哥　望港府協助回港

新冠肺炎疫情下，摩洛哥早前關閉領空，目前仍有約40名港人滯留在當地，包括新華旅遊的3名團友及1名領隊，各人返港無期均心急如焚，亦有人的隨身藥物出現短缺，急需支援。據悉，本周六(28日)原定有一班包機由摩洛哥飛返香港，但因同機有內地乘客，而香港政府已停止機場轉機服務，未能安排機上內地人返回內地，故該航班或未能成行，滯留當地港人希望港府可按排另一架較細的飛機送他們回港。

新華旅遊總經理蘇子楊表示，自入境處上次接觸他們後，再無人提供實際的支援，滯留人士開始感到不安和焦慮。他指，從當地的旅行社獲悉，有一班卡塔爾航空的包機將由摩洛哥經多哈返港，但由於是私人包機，不會在正常機票系統中顯示，無從知道正確起飛的日子及時間，而且這類商業機位更是價高者得，即使他們已為旅客交了機位的訂金，最終亦未知能否登機。他希望政府聯絡航空公司協助預留機位，保障旅客可以回港。

入境處表示，截至今（26日）下午六時，該處接獲150名港人在摩洛哥的求助，包括70名旅行團成員，其中111人已返港或作返港安排，另接獲86名港人有關於秘魯返港行程的求助，當中涉及30多名旅行團成員。政府一直循多方面跟進，包括聯繫多間航空公司查詢及預留機位予滯留港人，並向滯留港人發放有關機位的最新消息。