探射燈：建焚化爐紓堆填壓力　凸顯減廢不力

環保署2012年曾推斷本港堆填區在2014年至2018年間會陸續填滿，並於2014年就「三堆一爐」向立法會申請撥款，擴建將軍澳、打鼓嶺及屯門堆填區，並在石鼓洲興建焚化爐。

環保署指堆填區估計可使用年期取決於多項因素，包括人口增長、經濟及建築活動的水平、減廢措施的實施等，預計所有堆填區（及其擴建部分）延長可使用年期後，可應付本港直至2030年代的廢物處置需要。而石鼓洲興建綜合廢物管理設施，以先進焚化技術處理都市固體廢物，大幅減少需要堆填的廢物體積，預計設施㑹在2025年投入服務，每天可處理3000公噸廢物。

至於焚化爐的運作會否污染環境？有研究指出，舊式和較新型的焚化爐所排放的二噁英和重金屬，均對當地的土壤和農作物造成污染。在歐洲一些國家，發現位於焚化爐附近的農場生產的牛奶，其二噁英含量顯著增加，有些更超過規定的水平。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指，雖然焚化爐選址遠離市區，但焚化垃圾必然會釋出污染物，「政府減廢做得唔好，先會造成對堆填區同焚化爐嘅依賴，焚化爐起咗之後，惟有要做好監督。」