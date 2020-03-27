探射燈：電子廢物含重金屬　走私進口堆填播毒

環保政策廢，香港淪洋垃圾崗！垃圾圍城問題持續惡化，有外國環保組織早前發現有電子廢物，從愛爾蘭走私到本港粉嶺坪輋一個廢物回收場。東網發現多個回收場內存放大量電子零件及塑膠，元朗一個回收場內有大量棄置老虎機，懷疑從外地「進口」；坪輋有回收場附近亦棄置大量電子廢物。根據現行法例，進口廢物不得於本港棄置，惟本港環保團體及業內人士指，不少洋垃圾會以其他物品名義申報「瞞天過海」，環保署把關不力，零稅收又污染環境的洋垃圾大量湧港，甚至部分棄置堆填區。

元朗一個回收場內有過百袋以膠袋包裹的廢物，旁邊擺放大量疑似老虎機，以膠紙綑綁、一部一部疊起。翻查紀錄，經營該回收場的貿易公司於前年，被揭非法儲存屬化學廢物的廢印刷電路板，負責人被裁定違反《廢物處置條例》及《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》。

粉嶺坪輋一個回收場內亦同樣存放一包包廢物，而附近後山一帶，棄置廢物卻散落一地，包括紙箱、發泡膠、卡板，手機零件、平面顯示器及電視屏幕亦夾雜其中。另外，有回收場門口則放置數十個紙箱，當中亦有廢膠及電子廢物，如喇叭等，場內亦存有過百袋廢物。

外國環保組織Basel Action Network（BAN）於2017年開始展開調查，在300多件電子廢料中加裝追蹤品，交予歐洲10個國家的電子廢料回收處理中心。按國際規定，廢料應於該國自行處理，惟追查發現，當中有19件電子廢料出口，逾半被送至發展中國家。其中1件電子廢料更由愛爾蘭，越洋近萬公里運送至香港。該廢棄LCD液晶顯示器含水銀，屬有毒電子廢料，須獲批准始可進口到香港，但根據追蹤器，廢物由愛爾蘭的回收站，經火車運送到奧地利、匈牙利及羅馬尼亞，至2019年1月出現於坪輋的回收場內。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，香港進口政策寬鬆，部分回收場廢物有機會來自外地，「老虎機之類嘅電子遊戲機估計由日本入口，2017年前每個月有10個貨櫃進口呢類貨，內地同東南亞收緊回收垃圾政策之後就少咗。」他指，棄置老虎機會拆出塑膠、金屬、電子零件等出口至東南亞國家，剩下的木板則送到堆填區，「成部機最重就係啲木板，分拆完部機，有10%至15%嘅廢料送去堆填區。如果以100公噸計，都有10至15公噸要掉。」

綠惜地球環境倡議總監朱漢強擔心，電子廢物以其他名義報關進口。他指2018年本港工業垃圾棄置量較2017年增加逾20%，情況並不尋常，「始終唔知道來源，最擔心係非法進口嘅，拆完呢啲機之後，都會產生工業廢物，有機會推高工業垃圾棄置量。」朱又指，目前法例並不容許進口廢物於本港棄置，但循環再造的物料則可進口，不少進口廢物會以其他物品名義申報圖「過關」。他促當局防堵外來低端廢品流入，同時加強本地回收及再造，並盡早實施廢物按量收費。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，環保署把關不力，非法走私洋垃圾問題嚴重，「政府後知後覺，內地都收緊洋垃圾入口規定，香港政府都唔做嘢，雖然話可循環再造先可以入口，但處理成本都太高，有啲又出唔到口。」陳指，洋垃圾來港，政府既沒有稅收，亦造成環境污染，如不管制進口及加強執法，對本港毫無好處。

廢紙、廢塑料和廢金屬過去3年物料進口量總和近500萬公噸。環保署發言人指，根據《廢物處置條例》，任何人士欲進出口回收物料均須申請許可證，除非是廢紙、廢塑料和廢金屬，而且未受污染及只作循環再造或再用的用途。非法進出口廢物者，初犯最高可被判處罰款20萬港元及監禁6個月；再被定罪最高可判罰款50萬港元及監禁2年。

過去3年，共235個非法進口廢物貨櫃被截獲，主要涉及廢平面顯示屏、廢電池、廢印刷電路板等，同時署方完成160宗非法進口廢物檢控個案。而自「四電一腦」牌照管制生效，至去年底，有5個回收場因涉及非法處置電器或相關化學廢物，負責人被定罪並判罰款；該4個露天回收場，均沒領有處置化學廢物或電器廢物的牌照。但其中2間回收公司已登記成為化學廢物產生者，只可以儲存化學廢物，但必須符合《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》的相關要求。2間公司分別曾於2018年及2015年因不當儲存化學廢物而被檢控及定罪。

環保署早前曾到上述露天回收場巡查，期間沒有發現任何非法儲存或處置化學廢物或非法拆解電器廢物的活動，也沒有涉及非法進口廢物的情況。