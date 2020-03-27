美國新冠肺炎確診病例達81373宗　全球最多

美國新冠肺炎確診病例周四（26日）持續急增，最少新增13026宗，累計達81,373宗，成為全球確診病例最多的國家。同日該國新增132人死亡，累計1169人病歿。

紐約州繼續是美國疫情的重災區，目前至少有37,258宗病例，其中21,000多宗在紐約市，全州死亡人數累稱385人。州長科莫周四在記者會上表示，預計該州未來病歿人數會繼續增加。他說新冠肺炎病人使用呼吸機使用時間較長，是導致呼吸機短缺的重要原因，新冠肺炎病人平均需使用呼吸機11到21天，有的甚至要使用20到30天，相對來說，非新冠肺炎病人使用呼吸機的平均時間只有3到4天；而呼吸機使用時間越長，脫離呼吸機的可能性越低，死亡可能性越大。

科莫又稱，疫情達到高峰時全州預計需要4萬台呼吸機，但目前只有大約12000台；不過，他說目前已經研究出讓兩個病人共用一台呼吸機的方法，同時也會將麻醉呼吸機改裝成一般呼吸機，州府也將繼續大量購買，因此希望不會出現呼吸機短缺的情況。科莫還表示，州政府為增加床位，打算在疫情較重的縣或區內，每處增加一間1000張床位以上的臨時醫院。

另外，科莫抱怨聯邦政府所推動的2萬億美元紓困方案，紐約州只獲分配50億美元，遠比該州所需的150億美元為少，亦批評方案協助不了地方政府。