削航班令機場員工收入減　工會轟受訓始有津貼「離地」

新冠肺炎疫情重創航空業，政府早前聯同機場管理局推出10億港元紓緩措施，機場空運員工協會昨表示，連同之前2輪紓緩措施總額約26億港元，只有1項5000萬港元支援機場員工的培訓津貼，並限制放取無薪假的僱員受訓後才可獲取。工會指僱員再培訓局現已停課，政府亦呼籲疫情期間應減少社交接觸，批評培訓津貼措施「離地」，無視機場員工希望即時減輕經濟負擔的需要。

工會指，3輪紓緩措施惠及機場各業務公司及商戶，機管局有責任監督有關公司切勿推出裁員行動，當局亦要盡快公布有關培訓津貼安排，及增加支援措施，例如交通費津貼及一筆過防疫津貼。

工會理事岑維康指，國泰航空和國泰港龍航空疫情前每天合共約500班出入境航班，下月開始航班急跌至每日只有數班，形同陷入冰河時期。由於機場工作的員工薪酬由底薪、超時津貼及特別工作津貼組成，工作減少已令所有津貼取消，收入大減。

在行李部工作的陳先生指，上月份薪酬由17,000港元跌至11,000港元，所屬部門更要求4個月內共放取14天無薪假，意味底薪將再被削減。任職工具車駕駛員的朱先生指，很多同事接近退休年齡，不會受訓取得津貼，故希望當局參考建造業直接發放防疫津貼，令全體員工受惠。