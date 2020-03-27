東方日報A1：港鐵出口術疫市拒減價　預告要追加

本港疫情愈演愈烈，經濟衰退亦步亦趨，惟事故頻生的港鐵堅拒減價！港鐵按照機制今年可加價百分之二點五五，但由於觸及「封頂機制」，港鐵竟出口術，指今年須凍價至明年中，將「加價痛楚」延遲至隨後兩年，加上明年初未知會否延續車費扣減優惠，市民明年或需面對兩次加價。有學者指出本港經濟受疫情嚴重打擊，港鐵仍出口術死不減價，明年勢必追加，搵市民笨；有曾任港鐵非執董的議員亦促請港鐵今年年底前減價兩至三成，紓緩市民經濟壓力。

政府統計處公布去年第四季運輸業名義工資指數按年增加百分之三點四，連同去年十二月通脹百分之二點九，按照可加可減機制計算，港鐵今年六月一日起票價加幅為百分之二點五五。但由於「負擔能力上限」的封頂機制啟動，港鐵指今年實際票價不作變動，加幅會在隨後兩年追加，即在二一／二二年度及二二／二三年度分別加價百分之一點二八及一點二七。

根據利潤分享機制，港鐵需撥出兩億元回饋乘客；另外港鐵去年共發生十宗延誤達三十一分鐘或以上，並初步確定成因屬港鐵可控範圍的事故，根據服務業現安排，港鐵需被罰款八千六百五十萬元。連同利潤分享及事故罰款，港鐵今年需撥出二億八千多萬元車費折扣予乘客。

港鐵指因應近期新冠肺炎疫情對香港社會造成影響，將延長八達通卡付款每程百分之三點三車費扣減優惠至明年一月一日。若明年港鐵不再延續有關優惠，市民明年元旦後先要面對百分之三點三的加幅；直至明年中，需面對第二次加價，包括追回封頂機制下，去年未加的百分之零點三，以及今年延後的加幅百分之一點二八，尚未計及明年機制下的潛在加幅，意味全年加幅有機會達至四點八八個百分點。

曾任港鐵非執董的地產建造界議員石禮謙批評港鐵應盡社會責任，與市民共度時艱。他表示，尊重可加可減機制，但本港經過十個月的社會動盪和疫症打擊，很多市民失業，但仍要負擔各項開支，交通費更是重要一環，「交通費唔減咪食少咗囉」。

他指出，每日都有四百至五百萬人次乘搭港鐵，認為未來半年至八個月，可減價兩至三成，幫助打工仔，「政府作為港鐵大股東，點解港鐵唔可以去做呢，而且港鐵每年都派息」。他又批評，過去港鐵在高鐵和沙中線等工程上超支，結果都是要市民埋單，又稱「政府畀地佢起咁多樓，咁多禮物，點解呢個時候唔盡番啲社會責任」？

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，港鐵可加可減機制數據的計算是按年變動，計算結果滯後，未反映今年一至三月疫情下對經濟的嚴重打擊，預料今年經濟下滑情況更嚴峻，認為港鐵應在「非常時期採取非常手段」大幅度減價，以紓緩經濟下滑給市民帶來的壓力。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：