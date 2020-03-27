你要知：口罩潮濕必須掉？ 簡單方法可急救

疫情下家家戶戶總會儲備一些口罩，但遇上潮濕天氣或下雨天，口罩一旦受潮或發霉，令人擔心會影響防護功能，棄丟又覺得肉赤，究竟有甚麼方法令口罩避免受潮，一旦受潮，又是否有辦法「起死回生」？

中文大學物理系高級講師湯兆昇博士表示，一般外科口罩分成三層，最外層用作是防水物料製成，如果有飛沫或者水點打落口罩上，這一層可以阻隔水分。不過少於15微米的水點就無法阻隔，中間那層就發揮作用了，因為中層連納米（即千分之一微米)亦能產生阻隔作用，例如極細小的水點、粒子、細菌、病毒等。

「如果口罩濕了，尤其是中間那層，就會造成一些通道，令細菌或病毒可以通過水分擴散」。如果有一些很細的水點黐在口罩中間那層，病毒或者細菌有機會通過水點進入面部，口罩濕了導致防護效果降低亦是此原因。

想保存的口罩維持乾爽，避免受潮增加感染風險，可以使用一般吸濕產品，例如家中可以開抽濕機，櫃桶中先放吸濕劑，再放入口罩。如果只有數個口罩要防潮，不想用到整盒吸濕劑，可以考慮將口罩放入密實袋，然後放入一兩包防潮珠，其實亦有不錯防潮效果。

如果口罩從未戴過，僅僅是受潮或者有水點弄濕，其實不需立即丟棄。他建議在太陽下將口罩曬乾，或者用風筒離遠吹乾就可以，留意切勿使用高溫，只要口罩纖維沒有受損，過濾功能未受破壞，口罩便可繼續使用。

坊間不少人提出自製口罩，不過當中亦有一些問題。例如使用廚房紙作過濾，雖然提供到相當不錯過濾功能，不過自製口罩手工相對粗糙，戴上面不及一般外科口罩有風琴式或有鐵線的貼面設計，口罩與面部間的空隙可能很大，當你吸氣或者呼氣時，有機會令更多空氣由空隙進入，不能到達濾層就不能阻隔細菌和病毒。

湯博士特別指出，如果自製口罩又或者有人選擇多戴幾個口罩，以為提高保護作用，結果可能適得其反，因為此舉會因空氣阻力太大導致空氣不能通過濾層，而要從空隙進入，病毒、細菌同時也不能被口罩濾層阻隔，導致使用者直接吸入，如果要自製口罩就必須加倍留意。