網民熱話：挑戰巴士剪指甲？自私大媽摘菜心放座椅

香港人效率毋庸置疑，就連家庭主婦亦分秒必爭。日前(24日)一名婦人乘搭巴士期間，竟即場在巴士上摘菜，期間更將摘好的菜心直接放於鄰座座位，網民直斥婦人行徑極誇張，「原來剪指甲都唔係最過分！」

目擊事件的網民Heidi Leung將拍到的片段上載Facebook群組「將軍澳主場」，又語重心長稱，公開影片不是為了指摘婦人，只希望透過影片呼籲網民提醒身邊的長輩，注意食物衞生，不要在公眾地方處理食材，「現在疫情嚴峻，大家做多一點點，以減輕醫䕶的壓力，拜託」。

從片段可見，該名婦人坐於下層靠近門口的關愛座，數袋食材掛於巴士隔板，估計她買餸後乘巴士途中，為爭取時間，直接將巴士當成廚房，即席摘菜。婦人把整袋蔬菜放於腿上，摘除部分後，將處理好的葉心放在鄰座，並堆成一個「小山丘」。

婦人的誇張行為，令不少人將她與在巴士剪指甲行徑相提並論，「睇嚟喺巴士上剪指甲都未算最高境界」。加上婦人在巴士上處理食材時井井有條，網民懷疑其是「慣犯」，「有晒分布，應該都唔係第一次」，但質疑「係咪咁趕住要煮？」

網民有話說

KC Lam：遲啲可能有人攞個砧板岀嚟剁肉餅都仲得

Samantha H. Ko：我以為喺巴士食菜係上限，原來強中自有強中手

SY Tsoi：呢個世界真係乜人都有

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