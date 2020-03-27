食肆自發抗疫　張宇人：不招待戴檢疫手帶人士

連日有大批海外港人回流避疫，令外地傳入香港的個案急增。政府擬推出「禁酒令」減少市民聚會，冀減低疫情蔓延。行政會議成員、飲食界議員張宇人今早(27日)在電台節目表示，飲食界會有自發的抗疫行動，包括不做晚市、不招待及舉報戴有檢疫手帶的人士，提供酒精搓手液等，相信會有數以千計的食肆響應。

他續指，部分食肆在晚市只做外賣或只坐一半客人，將有很大損失，業界明白政府提出「禁酒令」或限制聚集人數，是希望市民減少社交接觸，期望政府在推出更嚴荷措施時，可以在抗疫基金加碼，資助業界部分開支及寬減差餉。他又呼籲業主減租，共渡難關。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則稱，涉及酒吧的感染群組屬較大型的群組爆發，要盡快切斷傳播鏈，因除了已被隔離的員工外，到過涉事酒吧的顧客亦可能將病毒散播開去，建議所有酒吧及娛樂場所應關閉14日，其他地方例如食肆要限制入座人數。

他強調，若不盡快採取激烈、果斷措施，未必能斬斷傳播鏈，形容「拖得太耐一定輸」。他亦直言，現時香港所做的入境管制措施一定不夠，但無法不讓香港居民回港，又認為讓回港人士定點隔離，總比你追我逐好，但無奈香港地方太細。