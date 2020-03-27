許樹昌指隱形病人社區傳播　本港現處危險階段

新冠肺炎肆虐，隨着社區感染及不知源頭個案出現，部分患者甚至在確診前都無出現病徵。身兼政府抗疫督導委員會專家顧問成員的中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，研究發現有確診者沒有病徵，但病毒量跟有病徵的病人一樣高，反映這類隱形病人有機會造成社區傳播的風險更高，亦有湖北省的患者在無病徵下傳染5名親友。他指香港首380名患者中，已有20多人沒有病徵。

他解釋指，03年沙士患者病毒量大多在受感染後第10天最高，當時病人多數已發病入院，以致當時大批醫護人員容易受感染，但現時新型肺炎患者染病後首3天病毒量已最高，大部分人當時仍然在社區活動，並未發病入院，以致容易將病毒傳給密切接觸者，社區傳播的風險大大提升。他指，近日大批海外港人趕在強制家居檢疫措施實行前從歐美等地回港，令確診持續增加，亦出現源頭不明的個案，反映病毒已在社區滲透，認為現時香港處於一個危險的階段，未來一兩星期要留意發病及確診人數會否大幅增加。

隨着內地省市陸續復工，湖北亦逐步解封，許認為需留意內地會否出現第二波新冠肺炎疫情影響香港，相信港府要求內地入境人士強制檢疫14天措施短期內不會取消。他又認為，疫情已演變成全球大流行，香港角色較被動，難以立即制訂長遠對策，只能視乎周邊地區爆發情況見步行步，逐步調整應對策略。被問到內地若再出現疫情爆發，香港應否全面封關限制從內地入境，許認為港府會考慮針對個別爆發的省份，但承認中港兩地交流密切，全面封關有困難。

許又指，衞生防護中心曾經聯絡酒店業界，希望承包酒店作檢疫用途，但部分酒店只願意接收檢疫人士的家人，有關工作暫時無進展，他認為部分居住環境擠迫的人士，例如公屋住戶在酒店接受檢疫隔離會較為理想。