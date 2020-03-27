法庭停擺法律界叫苦　鄭若驊被斥扮盲零支援

香港新冠肺炎疫情重創多個行業，就連法律界亦叫苦連天！有政黨表示，法庭受疫情影響，兩度宣布暫停辦公，中小規模的律師行生意受嚴重打擊，部分律師行已要求員工放無薪假，甚至裁員。本是律師的議員周浩鼎批評，律政司司長鄭若驊作為部門首長，應責無旁貸主動接觸，了解業界困難，「依家都睇唔到佢(鄭若驊)有咩行動」，又促政府推出執業牌費及專業保險費用的寬減或分期付款措施、加快批出法律援助費用等。

民建聯專業事務委員會主席黃國恩表示，香港約有900間律師行，其中90%為中小行，疫情已令他們經濟大受影響，需要安排員工放無薪假及裁員，形容十分不理想。他又指，律師行每年要交幾十萬至幾百萬港元牌費及專業保險費，佔中小律師行支出很大比例，再加上律師行接法援案件，法律援助署批錢相當晚，近期幾乎停擺，故要求法援署加快批錢效率。

該會法律小組召集人謝世恆則希望，政府可把法律援助擴展至業主立案法團，讓他們申請法援處理一些非法佔用公用地區作僭建招牌的案件。他指，因該些法團大多在舊區，並非十分富裕，若法援可涵蓋至他們，既可幫助他們，亦可為業界提供出路。他亦建議法庭可用視像會議方式處理部分民事案件，因民事案大多證據均為文件，未必需要會見當事人，視像審訊可加快效率。

本是律師的議員周浩鼎指出，業界並非希望政府直接以金錢支援，而是改用拆牆鬆綁的形式幫助業界渡過難關。他又批評鄭若驊作為部門首長，應主動與業界溝通，了解中小企的難處，並就業界需要作出安排。