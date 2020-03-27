疫情下巿民外賣飯盒增　亂棄街道恐引發鼠患

新冠肺炎疫情嚴重，市民多了外賣飯盒回家進食，然而不少人不顧公德將飯盒棄於街道，引致鼠患，隨時引發傳染病「漢坦病毒」蔓延。有地區人士拍到有十多隻老鼠昨晚(26日)公然在大埔路邊開餐，擔心市民掉以輕心隨街丟棄垃圾會引致鼠輩橫行，令疫情雪上加霜。同時亦批評食物環境衞生署執法不嚴，令垃圾堆積問題惡化。

環保協進會總幹事邱榮光昨晚九時許在大埔懷仁街拍攝到「驚嚇」一幕，大大小小的老鼠由旁邊的渠縫鑽出，總數多達十隻，「一家大細」大模廝樣地走到棄置在行人路上的垃圾及外賣盒旁開餐，更不時發出吱吱的滿足叫聲，途徑行人都紛紛躲避。

邱榮光指，附近多三無大廈，居民貪方便經常將垃圾丟出街，尤其是近日因應疫情多人外賣，時常在路邊看到被丟棄的外賣盒，而食環署職員亦執法不嚴，垃圾堆積問題惡化，鼠患問題亦日益嚴重。以往只看到一兩隻老鼠經過，現時卻能見到老鼠愈來愈多，更有大有小，他擔心老鼠已落地生根，不斷繁殖，成為漢坦病毒的溫床，令原本擴散的新冠肺炎疫情更加雪上加霜，他促醒政府正視鼠患問題，切勿掉以輕心，防患未然。