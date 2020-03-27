行會料討論限制外傭聚會　僱主協會支持做法

本港新冠肺炎疫情一發不可收拾，行政會議今日（27日）下午召開特別會議，討論進一步抗疫措施，或談及限制聚會人數一事，料包括限制外傭聚會在內。有僱主協會同意做法，直指港府一直忽略大量外傭聚會，令外傭確診個案出現。

本港確診個案疫情高達454宗，當中至少8宗個案為外傭，勞工處及領事館曾先後呼籲外傭暫停外出聚會。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭向東網表示，有僱主反映，向外傭提供薪金要求外傭假日期間留在家中，但遭外傭拒絕，有4至5名外傭因而被解僱。她直言，有外傭沒有理會勞工處或領事館的呼籲，堅持放假時外出，不少僱主擔心外傭出外放假會增加感染風險，「（傭工）一大班坐係街到」。她明白放假會希望外出，但在疫情下應盡早要求外傭放假時不要外出。

香港僱傭代理協會主席張結民認為，港府忽視了外傭聚會，因而令確診個案增加。他坦言，部分外傭「唔聽你講」，放假時堅持外出及聚會，部分更不戴口罩，甚至公然販賣食物，形容情況嚴重，他促請港府各部門加強巡查，限制外傭聚會。

香港亞洲家務工工會聯會主席Dang則指，外傭亦希望一同抗疫，故同意做法，但冀社會關注外傭在休息日被迫工作的問題。她指，過去不時有外傭反映，留在僱主家中放假時，會被要求工作，部分僱主家中欠外傭私人空間，令外傭沒法真正休息，「工作星期一至六，十幾個鐘」，惟連周日亦沒法休息。她促請僱主及港府為外傭提供額外補償，僱主亦應教導外傭如何防疫。