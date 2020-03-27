房委會下月起將差餉寬免歸租戶　每季上限$1500

香港房屋委員宣布，由下月開始，將《財政預算案》提出2020/21年度4季差餉寬免，轉歸予其住宅及非住宅租戶／暫准證持有人，住戶每季每戶上限1500港元；非住戶首2季，每季5000港元上限，其後2季則每季1500港元上限，預計總額涉及近26.6億港元。

房委會發言人指，房委會資助房屋小組委員會已通過，房屋署下月起12個月內以每個應課差餉物業每季1500元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，全數轉歸他們，而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。除停車場外，非住宅樓宇租戶／暫准證持有人由下月至明年3月獲寬免每月差餉。

房委會轄下的晴朗、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、屏欣、碩門、水泉澳、天恩、欣田及迎東12個整體承租街市承租商，亦會把全數差餉寬減轉惠予檔戶。

發言人指，因停車場泊車位差餉寬減額不多及攤分涉及大量行政費用，故按照以往做法，差餉寬減不包括停車場，會將寬減差餉款額投放於優化停車場設施，例如在合適地點裝設電動車輛充電設施、更換節能照明裝置，以促進環保及提升保安系統等。