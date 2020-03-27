習近平與特朗普通電話　願合作抗新冠肺炎

新冠肺炎肆虐全球，美國的確診數字超越中國之際，美國總統特朗普於周四晚（26日），與中國國家主席習近平通電話，討論疫情。特朗普表示，兩人深入討論幾乎席捲全球的疫情，兩國會緊密合作抗疫，並感謝中方為美方提供醫療物資。習近平則強調，中方理解美方的困難處境，願提供力所能及的支持。

中國官媒報道，習近平在通話中強調，中方在疫情發生以來本着公開、透明、負責任態度，及時向世衞及美國等國通報疫情資訊，並毫無保留地與各方分享防控和治療經驗，向有需要國家提供支援。他又指，流行疾病不分國界和種族，國際社會只有共同應對才能戰勝；二十國集團（G20）領導人在應對新冠肺炎的特別峰會上達成不少共識，冀各方落實成果。

習近平亦指，中美應該團結抗疫，中方願意繼續毫無保留地向美方分享訊息及經驗，呼籲美方採取切實措施，維護在美中國公民及留學生的生命安全。特朗普則承諾，美方將保護好在美中國公民包括留學生。

特朗普原定於周四晚上9時（香港時間周五早上9時）與習近平通電話，但其後推遲約一個半小時。他事後在Twitter表示：「剛與中國國家主席習近平完成一場非常好的對話，詳細討論在全球大部分地區肆虐的新冠病毒，中國已經歷了很多，非常了解這種病毒。我們正在緊密合作，對此表十分尊重！」