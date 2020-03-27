港人滯留秘魯被酒店驅趕　有人更被隔離苦不堪言

新冠肺炎肆虐全球，多國封城，其中現有86名港人滯留在秘魯，當地原定本月31日解封，但近日突然宣布延長封城期至下月15日，令一眾港人更加歸港無期，然而部分港人入住的酒店要求他們退房，但又找不到其他酒店收留，亦有港人入住的旅舍有確診個案，旅舍內所有人需要隔離約1至3個月，各人正處於徬徨之境，極需港府提供協助，安排回港或暫宿的地點。

一名港人近日在Facebook分享於秘魯遭隔離的苦況。她去年12月已經離港到秘魯旅行，早前因當地政府「鎖國」，而需要強制滯留旅舍15天。期間她所居住的旅舍有兩人為確診患者，當地政府隨即封鎖附近一帶，而旅舍內所有人需要隔離約1至3個月，當中亦包括確診患者。然而隔離的地方卻是一個同時容納6至14人的處所，並非獨立房間，令感染危機增加。她說：「無論你有沒有患上武漢肺炎，你都要被禁在Hostel１至3個月，真正的無病都變有病。」

入境處昨日(26日)回覆東網表示，已接獲86名港人於秘魯返港行程的求助，當中有30多名的旅行團成員。入境處在接獲上述求助後，已即時按當事人及其家屬意願提供適切意見及協助。為協助有關港人返港，特區政府一直循多方面跟進，包括聯繫多間航空公司查詢及預留機位予滯留港人，並向滯留港人發放有關機位的最新消息。