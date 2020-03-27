特首政府評分跌逾半　鄭若驊續「墊司底」

有機構今日(27日)公布本年3月「政府及特首民望意見調查」報告，結果顯示，特首和司長評分、政府表現滿意度等民望指標皆較去年同期下跌，且跌幅顯著。當中，特首林鄭月娥的評分較去年同期跌逾半，在滿分100分中只取得25分，嚴重不合格。而司長評分方面，被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」，只有17.4分。

香港中文大學香港亞太研究所在3月19至23日，透過電話調查方式，成功訪問了518名18歲或以上市民，以觀察政府民望的起落，了解社會發展的變化。調查亦反映市民對政府的不信任度急增，與上年3月比較，表示不信任政府的百分比由27%急升一半至55.8%。然而，表示信任政府的百分比則由29.6%下降至17.8%，反映市民對政府表現和管治信心漸失。

「廿三萬監察」發言人王國興分析，鄭若驊民望繼續「墊司底」反映市民覺得她沒有盡司法職責，鄭對作出暴力行為的反修例示威者檢控不力，又沒有回應設立「特別法庭」處理大量積壓的反修例示威案件，王認為鄭民望「包尾」屬實至名歸。

王又指，本港自去年6月至今，先後受暴力示威活動和新冠肺炎疫情影響，可惜林鄭月娥在處理「天災人禍」事件面前表現欠佳，既不強硬打擊違法暴力人士，又不果斷採取疫情防控措施，「擠牙膏式抗疫就喺畀人感覺效率唔高囉。」王稱，林鄭月娥和政府的表現均失信於市民，自然會評分大跌。